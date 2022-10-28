Страшное ДТП: мама за рулем выехала на встречку, пострадали четверо детей…

В пятницу вечером 28 октября произошло крупное ДТП в Амгинском районе Якутии. В результате аварии пострадали 10 человек, из них шестеро взрослых и четыре ребенка. В срочном порядке из Якутска вылетел санрейс с бригадой врачей. В результате осмотра пятерых взрослых отпустили домой на амбулаторное лечение. Одного взрослого осматривают. Предварительно, он получил травмы средней тяжести. Один ребенок находится в состоянии средней тяжести, второй — в крайне тяжелом, сообщает ЯСИА

В 23.04 телеграм канал Прокуратуры РС(Я) сообщил, что прокуратура Амгинского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Амгинском районе.

Предварительно установлено, что в результате столкновения двух автомашин «Тойота Хайс» и «Ниссан» пострадало 9 человек, в том числе 4 детей, которые госпитализированы в учреждение здравоохранения.



В 23.28 управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) сообщило на тгк ГИБДД14, что 28 октября около 17 часов 10 минут в дежурную часть ОМВД России по Амгинскому району поступило телефонное сообщение от диспетчера «скорой помощи» о том, что на автодороге «Амга» произошло ДТП с пострадавшими, которые попутным транспортом были доставлены в районный центр.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая , предварительно, установила, что около 16 часов 50 минут водитель 1981 г.р., управляя автомашиной «Ниссан Ванетте», следуя из с. Амга в сторону с. Абага на 183-м километре автодороги регионального значения «Амга», не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомашиной «Тойота Хайс». В результате автомобилистка получила перелом ноги и была госпитализирована в хирургическое отделение Амгинской районной больницы.

Четверо детей- 2004, 2010, 2019 и 2021 г.р. , находившихся в салоне автомашины «Ниссан» ( все – дети женщины водителя), получили травмы.

Были ли дети пристегнуты в момент аварии- не установлено. Следственно-оперативная группа не обнаружила в салоне детских удерживающих устройств.

Также травмы получили водитель и 4 пассажира (двое – 1984 г.р., двое -2000 г.р.) автомобиля «Тойота Хайс». Со слов пассажиров микроавтобуса, они были пристегнуты ремнями безопасности и следовали в сторону Амги. Оба водителя в момент аварии были трезвы. Водитель «Тойоты» осуществляет предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, имеет разрешение на осуществление данной деятельности. По факту ДТП проводится проверка, сообщает

Сегодняшнее видео ДТП в Амгинском районе. Прислали подписчики тгк @sakhapress1