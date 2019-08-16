16.08.2019
12:12
63Происшествия
В Амгинском улусе добыт медведь, разгромивший столовую полеводческой бригады
Медведь, забредший в столовую базу полеводческой бригады АО «Амгинский», накануне был добыт. База находится на участке «Аллах» в 12 км. от села Покровка Амгинского улуса.
15 августа администрация МО «Майский наслег» Амгинского улуса сообщила о незваном госте, который разгромил столовую полеводческой бригады АО «Амгинский», уничтожил продукты питания. По счастливой случайности, жертв и пострадавших нет.
В связи с угрозой жизни и здоровья людей, в целях обеспечения безопасности их деятельности Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) было выдано разрешение на отстрел хищника.
Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
16.08.2019
17
16.08.2019
71
16.08.2019
118
16.08.2019
99
16.08.2019
75
16.08.2019
132
16.08.2019
200
16.08.2019
958
16.08.2019
282
16.08.2019
1259
15.08.2019
1334
15.08.2019
2673
15.08.2019
290
15.08.2019
393
15.08.2019
575
15.08.2019
184
15.08.2019
638
15.08.2019
271
15.08.2019
257
15.08.2019
548
15.08.2019
208
15.08.2019
565
15.08.2019
220
15.08.2019
221
15.08.2019
921
15.08.2019
301
15.08.2019
2062
15.08.2019
219
15.08.2019
263
15.08.2019
152
15.08.2019
723
15.08.2019
221
15.08.2019
339
15.08.2019
322
15.08.2019
160
15.08.2019
195
15.08.2019
1276
14.08.2019
207
14.08.2019
2026
14.08.2019
301
14.08.2019
212
ТОП НОВОСТИ
13.08.2019
10043
10.08.2019
7501
12.08.2019
5549
10.08.2019
4876
12.08.2019
4592
13.08.2019
4521
10.08.2019
4320
14.08.2019
3263
11.08.2019
2840