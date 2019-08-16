В Амгинском улусе добыт медведь, разгромивший столовую полеводческой бригады

Медведь, забредший в столовую базу полеводческой бригады АО «Амгинский», накануне был добыт. База находится на участке «Аллах» в 12 км. от села Покровка Амгинского улуса.

15 августа администрация МО «Майский наслег» Амгинского улуса сообщила о незваном госте, который разгромил столовую полеводческой бригады АО «Амгинский», уничтожил продукты питания. По счастливой случайности, жертв и пострадавших нет.

В связи с угрозой жизни и здоровья людей, в целях обеспечения безопасности их деятельности Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) было выдано разрешение на отстрел хищника.