16.08.2019
12:12
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Происшествия

В Амгинском улусе добыт медведь, разгромивший столовую полеводческой бригады

Медведь, забредший в столовую базу полеводческой бригады АО «Амгинский», накануне был добыт. База находится на участке «Аллах» в 12 км. от села Покровка Амгинского улуса. 

15 августа администрация МО «Майский наслег» Амгинского улуса сообщила о незваном госте, который разгромил столовую полеводческой бригады АО «Амгинский», уничтожил продукты питания. По счастливой случайности, жертв и пострадавших нет.

В связи с угрозой жизни и здоровья людей, в целях обеспечения безопасности их деятельности Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) было выдано разрешение на отстрел хищника.

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я)
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