В Амгинском улусе 55 семей справят новоселье

В селах Амга и Чапчылган Амгинского улуса Республики Саха (Якутия) в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» состоялся торжественный ввод в эксплуатацию двух многоквартирных домов, в которые переезжают граждане из аварийного жилищного фонда.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве строительства Республики Саха (Якутия), в преддверии Нового года ключи от квартир получили 55 семей (131 человек).

Все жилые помещения передаются гражданам с отделкой «под ключ» и оснащены счетчиками холодного водоснабжения, теплоснабжения и энергоснабжения.

В Амге в новый четырехэтажный дом №63 по улице Ленина переедут 36 семей. Общая площадь здания составляет 3,18 тыс.кв.м. В селе Чапчылган застройщик возвел трехэтажный дом площадью 1,26 тыс.кв.м. В новом доме №52 по улице Расторгуева в ближайшее время справят новоселье 19 семей.

По информации Министерства строительства Республики Саха (Якутия), на реализацию программных мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Амгинский улус» из федерального и республиканского бюджетов предусмотрено 1,3 млрд. рублей. Всего в рамках данной программы в районе запланировано переселить 665 человек из непригодного для проживания жилья площадью 13,14 тыс.кв.м.

Благодаря программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Амгинском улусе уже построено 5 многоквартирных домов.

Генеральный директор государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин отметил, что в Республике Саха (Якутия) необходимо расселить самый большой из всех регионов объем аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Это масштабная задача, однако важно предусмотреть возможность завершения данной программы переселения ранее установленного срока. Граждане, проживающие в аварийных домах, должны как можно быстрее переехать в новое комфортное и благоустроенное жилье.

Отметим, расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Данные мероприятия проводятся и средства на их выполнение выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», реализация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.