В Амгинском районе открывается музей-усадьба Николая Захарова

В эти дни все внимание республики приковано к Амгинскому району. С 3 по 8 июля пройдут VII Спортивные игры Якутии в селе Амга.

Подготовка к большому мероприятию была начата еще несколько лет назад и Игры должны были состояться в августе прошлого года. Но из-за небывалого разгула разрушительной стихии событие было перенесено на целый год. Все это время вся республика продолжала работу по организации крупного спортивного праздника.

АО «Саханефтегазсбыт» не остался в стороне и внес свою лепту. Так компания оказала помощь в завершении строительства музея-усадьбы имени Николая Семеновича ЗАХАРОВА (Сахаачча) к проведению VII Спортивных игр Якутии в селе Амга. Победы легендарного спортсмена надолго запомнились в памяти и в сердцах многих любителей вольной борьбы. Он был чемпионом СССР среди молодёжи, победителем международных турниров, 2-м призером чемпионата СССР. 3 июля состоится торжественное открытие музея в честь прославленного борца.

Также для обеспечения безопасности участников и болельщиков АО «Саханефтегазсбыт» выделил Государственной инспекции маломерных судов тысячу литров топлива для патрулирования на водных объектах в дни проведения Игр.