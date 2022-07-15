В Амгинском районе ввели ограничение на автодороге Бетюн

На участке км 0+860 автомобильной дороги «Бетюн» в Амгинском улусе установлено временное ограничение движения для​ транспортных средств общей массой свыше 3 тонн. Приказ ГКУ «Управтодор РС(Я)» издан в связи с аварийным состоянием моста через реку Хотуя в целях безопасности дорожного движения и сохранности жизни и здоровья граждан. Организации​ ООО «Сахадортранс» требуется установить соответствующие дорожные знаки. ​тгк ГИБДД14

Фото: ​тгк ГИБДД14 Источник: ​тгк ГИБДД14

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