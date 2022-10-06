В Амгинском районе прервано электроснабжение на линии Сулгачы — Амга

Для электроснабжение жителей в Амгинском районе введена резервная ДЭС, сообщает тгк Якутскэнерго новости. Для обеспечения электроснабжения потребителей в Амгинском районе, прерванного в 18:29 в результате технологического нарушения на линии 35 кВ «Сулгачы — Амга», энергетики вводят в работу резервную дизельную эдектростанцию. Бригада Амгинского РЭС Центральных электрических сетей выехала на линию для определения участка повреждения и выведения его в ремонт.

Фото: архив Sakhalife Источник: Пресс-служба Центральных электрических сетей

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