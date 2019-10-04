В Амгинском районе мужчина ударил мать стаканом по голове

После попойки с сыном женщине наложили швы.

В ходе проверки поступления в больницу женщины с травмой головы участковый установил, что к преступлению причастен ее 30-летний сын.

Выяснилось, что в тот вечер мать и сын распивали спиртное. В ходе разговора мать начала ругать сына, что последнему не понравилось: схватив фарфоровую чашку, он разбил ее об голову матери.

Потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые согласно справке из медицинского учреждения, относятся к легкой тяжести вреда здоровья.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».