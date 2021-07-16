В Амгинском районе 17-летняя девушка без прав устроила ДТП

15 июля около 19 часов поступила информация о том, что на автодороге Амга — Сулгача произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие несовершеннолетние.

Прибыв на место ДТП сотрудниками ГИБДД было установлено, что около 18 часов вечера 17-летняя девушка, управляя автомобилем Сузуки Джимни, на 84-м километре региональной автодороги «Бетюнь» Амгинского района не справилась с управлением, и совершила опрокидывание автомашины в правую сторону дороги по ходу движения транспортных средств.

В результате происшествия три несовершеннолетние девушки доставлены на машине скорой помощи в больницу с. Амга.

В ходе проверки было установлено, в момент автоаварии в салоне автомобиля помимо водителя находились две пассажирки 17 и 13 лет. Пассажирки с множественными травмами госпитализированы в медучреждение, водитель –девушка не получила серъезных травм, после осмотра врачами отпущена домой.

Пострадавшая первая пассажирка — девушка 17 лет, в момент ДТП в салоне находилась в левом переднем пассажирском сиденье, вторая пассажирка – несовершеннолетняя 13 лет, получившая побольше травм, находилась на заднем пассажирском сиденье. Все были не пристегнуты ремнями безопасности.

Установлено, что девушка-водитель не имеет водительского удостоверения. К административной ответственности не привлекалась. Проведенное медицинское освидетельствование на состояние опьянения не выявило факта употребления спиртных напитков.

Автомобиль Сузуки Джимни принадлежит дедушке 17-летней девушки -водителя.

Дедушка поясняет, тем что постоянно разрешал внучке садиться за руль автомобиля, чтобы девушка обучалась к навыкам вождения автомашины.

В отношении несовершеннолетней девушки — водителя составлены сразу несколько административных материалов за нарушения ПДД, в том числе за отсутствие необходимых документов.

По факту ДТП проводится проверка, материалы переданы в подразделение по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает, что любым видом транспортного средства необходимо управлять только при наличии водительского удостоверения, которое получают после прохождения и сдачи экзаменов теоретической и практической части Правил дорожного движения, только после достижения 18 лет.

Уважаемые родители или законные представители! Разрешая своим несовершеннолетним детям выезжать на любом транспортном средстве, задумайтесь о тех последствиях, к которым они могут привести. Каждый родитель или законный представитель несет ответственность за поступки своего несовершеннолетнего ребенка.