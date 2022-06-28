В Амге завершается реновация школы искусств

В Амгинской детской школе искусств им. А.А. Черемных подходят к концу ремонтные работы, проводящиеся в рамках регионального проекта «Культурная среда» Национального проекта «Культура». На эти цели в 2022 году предусмотрено 13 млн 410 тысяч рублей, в том числе 12 млн 350 тысяч рублей из федерального бюджета. Оставшуюся сумму составляет республиканское и муниципальное софинансирование.

В настоящее время закончены ремонт кровли концертного зала и парадного входа, реконструкция колонн. Завершены работы по звукоизоляции музыкальных кабинетов, демонтаж дверей учебных кабинетов, демонтаж светильников.

Заканчиваются работы по покрытию плиткой крыльца, настилу линолеума в учебных кабинетах, в том числе специализированного линолеума в хореографических кабинетах и на сцене.

Проведена обшивка потолков сухой штукатуркой, проводится подготовка и выравнивание стен кабинетов для покраски, завезены все материалы и оборудование, необходимые для работы.

По словам первого заместителя министра культуры и духовного развития Якутии Владислава Левочкина, масштабная реновация детских школ искусств проводится впервые:

— В этом году в составе Национального проекта «Культура» появилось мероприятие по ремонту и реконструкции детских школ искусств. Министерством культуры России было поддержано десять заявок из Якутии. Общий объем финансирования по этому направлению составляет свыше 80 млн рублей. Ремонтные работы проводятся в школах искусств Аллаиховского, Амгинского, Жиганского, Момского, Намского, Нерюнгринского (две школы), Нижнеколымского, Олекминского района и Табаги.