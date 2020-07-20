В Амге выздоровел последний заболевший
На сегодня в Амгинском улусе врачи, медсестры и весь медицинский персонал продолжают работу с ковид-положительными пациентами. Глава Амгинского района Николай Архипов посетил Центральную районную больницу в рамках акции «Спасибо врачам».
«В нашем районе выявили 25 ковид-положительных пациентов. Работникам инфекционного отделения приходилось всё это время выполнять свою работу в изоляции, вдали от дома. Наши врачи – настоящие герои. И я не мог не поддержать их таким визитом. Кстати, есть хорошая новость – когда мы пришли в нашу больницу в гости в рамках акции «Спасибо врачам», в этот день выздоровел последний заболевший», – отметил Николай Архипов.
Бесспорно, весь медицинский персонал следует хорошо поддерживать. Именно с этим намерением, Николай Архипов вместе с администрацией района передал персоналу Амгинской ЦРБ 30 продуктовых наборов от партии «Единая Россия».
«Мы продолжаем работу в таком же режиме, так как несмотря на то, что все пациенты выздоровели, нашим врачам всё же нужно провести 14 дней в изоляции и только потом они могут идти домой. И такой знак внимания для нас особенно важен и приятен. Медицинские работники Амгинской ЦРБ искренне благодарят партию «Единая Россия». От себя хочу добавить огромное спасибо за оказание помощи нашим работникам в это непростое время», — прокомментировал главврач Амгинской ЦРБ Михаил Архипов.
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