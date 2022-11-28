В Амге возобновлен прием у ЛОР-врача

Программа «Земский доктор/фельдшер» программы модернизации первичного звена продолжает пополнять штаты лечебных учреждений Якутии. Сразу несколько медиков-участников программы приехали на работу и в Амгинскую ЦРБ.

Среди тех, кто благодаря ей пополнил не так давно ряды амгинских медиков, два доктора – оториноларинголог и врач клинической лабораторной диагностики, а также две акушерки. Приехала в район работать также медсестра.

— Мы рады, что наш коллектив пополнили новые члены. Особенно рады, что в штате вновь появился ЛОР-врач, которого в районе не было почти четыре года. Сейчас прием больных в поликлинике вновь возобновлен, причем, как взрослых, так и детей. Считаю, что программа «Земский доктор/фельдшер» хороший инструмент решения проблемы дефицита кадров, — сказал главный врач Амгинской ЦРБ Михаил Архипов.

Напомним, участникам данных программ выплачивается единовременная компенсационная выплата в размере 2 млн. рублей для врачей и 1 млн. рублей для фельдшеров. Также, прибывшим работать в города с населением до 50 тысяч человек выплачивается врачам — 1 млн. рублей и фельдшерам — 500 тысяч рублей. По условиям программы медикам необходимо отработать 5 лет в районах. Помимо этого, в рамках госпрограммы «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 — 2024 годы», врачам до 40 лет, выехавшим работать в арктические и северные улусы, предоставляется социальная выплата на покупку жилья в размере 50% от стоимости однокомнатной квартиры.