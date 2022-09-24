24.09.2022
12:06
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Якутия

В Амге семьям мобилизованных граждан будет оказана помощь

По итогам совещания под председательством и.о.главы Амгинского улуса Степана Кузьмина семьям мобилизованных граждан будет оказана помощь, сообщает тгк @ulusmedia. Решение поддержали районный Совет депутатов, главы наслегов, руководители, начальники организаций и предприятий района. В ходе совещания на муниципальном уровне приняли решение о предоставлении бесплатного питания детям в школах и высвобождении от родительских взносов в детских садах. Главам муниципальных образований Амгинского улуса будут направлены поручения об оказании практической помощи по хозяйству и по привлечению социальных психологов семьям мобилизованных граждан. Подробнее на ulusmedia.

Фото: тгк @ulusmedia
Источник: тгк @ulusmedia

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