В Амге семьям мобилизованных граждан будет оказана помощь

По итогам совещания под председательством и.о.главы Амгинского улуса Степана Кузьмина семьям мобилизованных граждан будет оказана помощь, сообщает тгк @ulusmedia. Решение поддержали районный Совет депутатов, главы наслегов, руководители, начальники организаций и предприятий района. В ходе совещания на муниципальном уровне приняли решение о предоставлении бесплатного питания детям в школах и высвобождении от родительских взносов в детских садах. Главам муниципальных образований Амгинского улуса будут направлены поручения об оказании практической помощи по хозяйству и по привлечению социальных психологов семьям мобилизованных граждан. Подробнее на ulusmedia.