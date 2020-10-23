23.10.2020
15:45
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Культура

В Амге реализовали культурный проект «Олох»

В условиях ограничений, связанных с пандемией коронавируса, культурные учреждения Якутии перешли на дистанционный формат работы. Для того, чтобы не оставлять людей без культурного и полезного досуга, в Доме народного творчества им. Ф. Потапова с. Амга при поддержке интернет-провайдера «Эксперт Телеком» придумали и реализовали онлайн-проект «Олох». 

«Олох» — это встречи в рамках прямого онлайн-эфира с интересными людьми, мастер-классы, полезные советы и даже тренировки на инстаграм-странице ДНТ @amgaclub. 

12 октября первым гостем проекта стала Марфа Пинигина, главная медицинская сестра Амгинской ЦРБ, рассказавшая об особенностях заболевания COVID-19 и методах его лечения. А руководитель амгинского Центра занятости Лена Вензель сообщила о поддержке, оказываемой гражданам, оставшимся без работы в период пандемии. 

Также в рамках «Олох» фитнес-тренер Сандаара Павлова представила способы тренировок в домашних условиях, мастер народных художественных промыслов Клавдия Новикова провела мастер-класс по плетению из конского волоса, а многодетная мама Юлия Петрова показала, как создавать handmade-вещи из дерева. 

Источник: ГК «Эксперт»
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