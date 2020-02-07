В Амге проходят гастроли «КЫЛ САХА» и «J′OL»

Не успел завершиться проект «Дьиэрэтии, дэгэрэн» ансамбля «КЫЛ САХА» Национального театра танца, как музыканты отправились в путь. Их вместе с молодежным ансамблем «J′OL» ждали в Амгинском улусе.

С большим успехом вчера прошел первый концерт в Абагинском центре духовности им. У.Г.Нохсорова. Концерт начался с приветственного танца в исполнении танцоров.

С традиционным направлением познакомил зрителей ансамбль якутских инструментов «КЫЛ САХА» — лауреат международного конкурса, обладатель премии мира. В этот раз музыканты прибыли в Амгу в таком составе: Анна Томская (рук.), Анюта Иванова, Дмитрий Винокуров, Зоя Васильева, Вера Григорьева, Афанасий Федоров.

Современное направление представила молодежная группа «J′OL» — Дмитрий Винокуров (рук.), Инна Скрыбыкина, Мария Коротова, Михаил Нифонтов, Дьулустан Никифоров, Василена Шарина, Виктор Винокуров-Дабайаан.

Программа концерта самая разнообразная: импровизация на ох кыл (ох саа) и кыл кылыһах (кырыымпа из конских волос), произведения якутских композиторов и мелодистов, отрывок из олонхо, электронная музыка «Uraan», саундтреки из популярных фильмов, музыка к известным видеоиграм, интерпретации якутской музыки, произведения современных авторов. Также в программе совместное выступление двух коллективов, синтез аутентичного, архаичного и современного звучания.

Ведущими концерта выступили солисты театра Василена Шарина и Александр Карманов. Они представили свои хиты, Василена, как многогранная артистка, еще и современную протяжную игру на хомусе.

Солист Виктор Винокуров-Дабайаан недавно награжден знаком «Отличник культуры РС(Я)» за вклад в развитие музыкально-хореографического искусства Якутии. Сейчас он узнаваем, любим публикой, а потому все его вариации на баяне прошли на ура!

Присутствующие остались в восторге от выступления аксакала театра, народного артиста Якутии Дмитрия Артемьева, подарившего отрывок из олонхо «Бэрт Хара» и знаменитый «Башкирский танец» под сопровождение двух коллективов. Да, Дмитрий – мастер сцены, умеет удивлять зрителей актерским обаянием, виртуозными верчениями, двойными, а то и тройными поворотами. Артисты балета Таисия Бандерова и Семен Дьяконов представили танец из золотого фонда «Лебедь и лебедку». Веселый и жизнерадостный номер «Куклы» в постановке Афанасия Соловьева, пожалуй, видели зрители всех континентов. Вчера этот мега знаменитый номер легко и беззаботно, под непрестанные аплодисменты, исполнили Саскылана Аржакова и лауреат международного конкурса Семен Кузьмин. Руководитель гастрольной группы — старший администратор, отличник культуры РС(Я) – Уйдара Афанасьевна Яковлева.

Сегодня артистов ждут в Амге и Бетюне.



