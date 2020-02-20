В Амге при пожаре пострадал человек

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 февраля 2020 г. в 00.09 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на улице Промышленная в п. Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горел торец здания. В результате пожара огнем повреждена стена снаружи на площади 9 кв.м. Здание спасено. Предположительная причина – неосторожномть при курении, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 февраля 2020 г. в 01.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Олекминской в г. Нерюнгри. К моменту прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, баня горела по всей площади. В результате пожара баня повреждена по всей площади — 36 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

19 февраля 2020 г. в 02.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Просторы Тундры в г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через девять минут, из дома шел дым. В результате пожара огнем повреждено помещение кухни, потолочное перекрытие на общей площади 28 кв.м. Частный дом спасен. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, ущерб устанавливается

19 февраля 2020 г. в 07.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Рыдзинского в Якутске. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден гараж внутри на площади 15 кв.м. и кузов автомобиля Тойота Рав-4 на площади 4 кв.м. Общая площадь пожара составила 19 кв.м. Автомобиль спасен. Предположительная причина – короткое замыкание электрообогревателя, ущерб устанавливается.

19 февраля 2020 г. в 07.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 6-ти этажном жилом доме на 202 мкр. в г. Якутск. Уже через три минуты на месте вызова работали пожарные подразделения. В результате пожара огнем поврежден мусор в подъезде на площади 0,2 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 февраля 2020 г. в 13.59 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля ВАЗ-2106 на ул. Нюйская в г. Ленск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через одну минуту, из моторного отсека шел дым. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 1 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, ущерб устанавливается.

19 февраля 2020 г. в 19.25 пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частном гараже на пер. Строителей в с. Амга Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждено: стены внутри гаража на площади 18 кв.м., автомобиль Т-Прадо кузов на площади 1 кв.м., автомобиль ТЛК кузов на пл. 1 кв.м. Общая площадь 20 кв.м.. Есть пострадавший. Причина– нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Спасен гараж, 2 ед.техники. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

19 февраля 2020 г. в 20.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Субару- Форестер» в мкрн. Марха г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади 5кв.м. Причина короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!