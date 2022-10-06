В Амге построили мини-парк «Строитель»

Мини-парк располагается в центре села и прилегает к дворовым территориям многоквартирных жилых домов по улице Курашова и частного сектора. Ранее здесь располагалась база Амгинского строительного участка — здание ПМК-1386, а в 1985 году ПМК «Якутмежсовхозстроя». Мини-парк является памятником почтения и уважения к людям данной профессии, сообщает пресс-служба управления архитектуры и градостроительства при главе Якутии.

«Мы расчистили заброшенный участок к Играм народов, которые прошли в 2018 году. Хотели что-нибудь здесь построить, но не знали, что именно. Посоветовались и пришли к выводу, что это однозначно должно быть общественное пространство, посвященное нашим заслуженным работникам строительной сферы — строителям, архитекторам и работникам РЭС. Заказали проект мини-парка, его поддержали все жители. Мы с нетерпением ждали открытия, так как это первый крупный объект благоустройства в нашем улусе»,- признался глава Амгинского наслега Михаил Артемьев.

Мини-парк «Строитель» получился одним из ярких в селе Амга общественных пространств с мемориальной и основной частью. Здесь появились сцена с доской почета, зона массовых мероприятий, современная детская площадка, места для активного и спокойного отдыха с навесами. В следующем году здесь будут проведены работы по озеленению территории.

«Мини-парк — это центр притяжения, где каждый найдёт свой уголок для отдыха. Хочу пожелать, чтобы парк служил долгие годы. Храните и берегите его!

Благодарю команду администрации наслега и управления архитектуры Якутии за работу над реализацией проекта. Надеемся, в дальнейшем здесь появится горка, которая не вошла в ограниченное финансирование парка», — поделился автор, архитектор Дмитрий Михайлов.

Авторы проекта:

— первоначальный эскиз — Самырова Анна;

— рабочая документация — Михайлов Дмитрий;

— 3D-визуализация — Сардаана Тарасова;

Подрядчик: ИП Алексеев Николай Николаевич.

Напомним, в этом году в Якутии в 37 городах и селах идет благоустройство 124 дворов и мини-парков по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», из которых 75 в столице региона. По 49 территориям в муниципальных образованиях заказчиком выступает Управление архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия). Общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы в 2022 году – 846,00 млн рублей.