В Амге обсудят вопросы питания и медобслуживания в школах и детских садах

Эти два вопроса входят в повестку выездного заседания двух постоянных комитетов Государственного собрания (Ил Тумэн). Интересы жителей столицы здесь представляют депутаты Якутской городской Думы.

Выездное заседание проводят совместно постоянный комитет Ил Тумэн по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости и постоянный комитет по науке, образованию, культуре и СМИ. Активное участие в обсуждении принимают первый заместитель председателя Якутской городской Думы Евдокия Евсикова, заместитель председателя Гордумы Анатолий Кырджагасов, председатель постоянной комиссии по социальной политике Айаан Васильев, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности и регламенту Николай Васильев, а также депутаты Саргылана Васильева и Вера Никифорова.

На прошлой неделе Якутская городская Дума проводила круглый стол, посвященный реализации послания президента России Федеральному собранию. В его повестку также входило обсуждение организации школьного горячего питания, а также проблемы медицинского обеспечения в образовательных учреждениях на территории Якутии. Как пояснила Евдокия Евсикова, хоть прямого поручения по организации медицинской помощи в школах от президента не прозвучало, тем не менее, этот вопрос давно требует решения.