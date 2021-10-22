22.10.2021
11:31
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Судебная хроника

В Амге обанкротившееся ПО «Кэскил» выплатило долги по зарплате

Прокуратура Амгинскогорайона провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что потребительское общество «Кэскил» имеет задолженность по оплате труда перед 7 работниками в сумме более 1 млн 900 тыс. рублей.  Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) общество признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства, назначен конкурсный управляющий.

Вместе с  тем в нарушение требований закона конкурсным управляющим надлежащие меры по погашению задолженности по заработной плате перед работниками  не приняты, в том числе своевременно не проведены мероприятия по реализации имущества организации.

Прокуратура внесла руководителю Ассоциации межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих представление.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками потребительского общества погашена в полном объеме, их права  восстановлены.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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