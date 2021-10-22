В Амге обанкротившееся ПО «Кэскил» выплатило долги по зарплате

Прокуратура Амгинскогорайона провела проверку соблюдения трудового законодательства. Установлено, что потребительское общество «Кэскил» имеет задолженность по оплате труда перед 7 работниками в сумме более 1 млн 900 тыс. рублей. Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) общество признано банкротом, в отношении него открыта процедура конкурсного производства, назначен конкурсный управляющий.

Вместе с тем в нарушение требований закона конкурсным управляющим надлежащие меры по погашению задолженности по заработной плате перед работниками не приняты, в том числе своевременно не проведены мероприятия по реализации имущества организации.

Прокуратура внесла руководителю Ассоциации межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих представление.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность по оплате труда перед работниками потребительского общества погашена в полном объеме, их права восстановлены.