В Амге к Играм организовано автобусное сообщение

Во время открытия VII Спортивных игр народов Якутии между населенными пунктами, в которых проходят спортивные состязания, организовано автобусное сообщение. По информации Анатолия Потапова, заместителя генерального диоректора ГКУ «Управление автомобильных дорог РС (Я)», автобусы курсируют внутри с. Амга и между населенными пунктами по маршруту Амга — Чапчылган — Бетюн.

Проезд внутри Амги составляет 20 рублей, до с. Чапчылган — 25 рублей, Бетюнцы — 30 рублей. Всего задействовано 13 автобусов, интервал движения — 15-20 минут.