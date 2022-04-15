В Амге 39 семей получили ключи от новых квартир

В рамках реализации национального проекта “Жилье и городская среда” по программе “Переселения из ветхого аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы” и “Обеспечение жильем детей-сирот” в Амгинском улусе введен второй этап многоквартирного дома по улице Ленина. Сегодня 39 семей получили заветные ключи от новых квартир, сообщает ЯСИА

Общая площадь введенного объекта составляет 3322,50 кв.м, в том числе площадь квартир – 1981,32 кв.м. В 30 жилых помещений въедут жильцы аварийных домов под номерами 37, 41, 43 и 45, расположенных по ул. Мира, а также 9 детей-сирот.

Стоит отметит, что ввод объекта в эксплуатацию был запланирован на 4 квартал 2023 года. Таким образом, объект сдан с большим опережением.