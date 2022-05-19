В Алтае нашли мошенника, обманувшего якутянина при продаже по интернету

В прошлом году в полицию г.Якутска обратился автолюбитель о том, что под видом продажи контрактного двигателя неизвестный похитил у него 50 300 рублей.

Выяснилось, что потерпевший искал двигатель для своего автомобиля Тойота Филдер. В сети Интернет он нашел страницу Carshop 22, где ему ответил «продавец», который сообщил, что готов отправить в Якутск необходимый агрегат, но прежде нужно внести предоплату в размере 50 300 рублей. После получения перевода лжепродавец перестал выходить на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) был установлен 25-летний житель г.Рубцовск Алтайского края.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.