В АЛРОСА выложили бриллиантами имя блогера Варламова

Популярный российский блогер Илья Варламов находится сейчас в Мирном, об этом он сообщил в своем профиле в Инстаграм.

Сразу по приезду блогер отправился в офис алмазодобывающей компании АЛРОСА. Там сфотографировался рядом с алмазной картиной, где бриллиантами общей стоимостью 14 млн. долларов выложили его имя.

Блогер также указал, что после Мирного посетит Якутск и Оймякон.

Ранее Илья Варламов дважды посещал Якутию, отметив, что республика «несомненно входит в список лучших мест России».