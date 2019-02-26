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Экономика
26 февраля 2019, 17:10
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В АЛРОСА выложили бриллиантами имя блогера Варламова

Популярный российский блогер Илья Варламов находится сейчас в Мирном, об этом он сообщил в своем профиле в Инстаграм.

Сразу по приезду блогер отправился в офис алмазодобывающей компании АЛРОСА.  Там сфотографировался рядом с алмазной картиной, где бриллиантами общей стоимостью 14 млн. долларов выложили его имя.

Блогер также указал, что после Мирного посетит Якутск и Оймякон.

Ранее Илья Варламов дважды посещал Якутию, отметив, что республика «несомненно входит в список лучших мест России».

Источник: SAKHALIFE.RU.
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