В АЛРОСА подвели итоги детского республиканского смотра-конкурса «Язык предков»

Экологический центр АЛРОСА, Министерство Арктики и Минобрнауки Якутии подвели итоги детского смотра-конкурса «Язык предков», посвященного проведению в 2019 году в России Международного года языков коренных народов.

В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 7 до 18 лет из 16 улусов республики. На протяжении нескольких месяцев более 800 конкурсантов проходили отборочные этапы фестиваля.

В состав жюри вошли и.о. заместителя генерального директора АЛРОСА Николай ФРАНК, главный специалист отдела по делам народов Севера, правовой и этнологической экспертизы, представитель Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Софья СТЕПАНОВА, старший инспектор Мирнинского комитета охраны природы, представитель Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Влада АЛЕКСАНДРОВА, директор Детской школы искусств г. Мирного Любовь САВИЦКАЯ и педагог Центра дополнительного образования детей г. Мирного Надежда КАН.

«Фестиваль «Язык предков» — одно из ключевых и крупных мероприятий компании в области культуры, экологии и этнографии. Данный проект работает при содружестве с Федеральным агентством по делам национальностей РФ. Основными критериями оценки выступления детей стали актуальность музыкально-художественной композиции и соответствие заданной теме, режиссура, сценическая культура, качество исполнения, костюмы участников и соответствие регламенту», — отметила заместитель главного инженера по вопросам экологии и работы с коренными и малочисленными народами Севера – руководитель Экологического центра АЛРОСА Полина АНИСИМОВА.

Творческие коллективы представили песни, танцы, стихи и постановки, посвященные родному языку и традициям коренных народов Севера. В финальный этап прошло шесть коллективов: народный ансамбль якутского танца «Кустук» (г. Мирный), коллектив чтецов «Дьулусхан» (с. Верхневилюйск), вокальный ансамбль «Звук» (с. Эльгяй Сунтарского района), хореографический коллектив «ТАЛАНТиЯ» (г. Удачный), САФРОНОВ Эрхаан (с. Тюбяй-Жархан Сунтарского района), дуэт АРХИПОВСКИЙ Александр и НАДЫК Кервин (г. Мирный).

По итогам конкурса победители получили благодарственные письма и памятные подарки от экологического центра АЛРОСА. Так, лауреатом третьей степени и обладателем видеокамеры стал танцевальный коллектив «ТАЛАНТиЯ» (г. Удачный). Коллектив был создан в 2016 году. Несмотря на юный возраст, его воспитанники уже имеют ряд наград в районных и международных конкурсах. Направления в танцах разные: народное, эстрадное, современное и другие. Под руководством педагога-хореографа Олеси ТОЛСТОЙ искусству танца обучаются дети от трех лет. Финалистами смотра-конкурса «Язык предков» стали самые опытные танцоры коллектива в возрасте 10-13 лет, они выступили с эвенским танцем «Сээдьэ» (Сэджу).

Второе место и ноутбук получил дуэт Александра Архиповского и Кервина Надык (г. Мирный). Александр (10 лет) и Кервин (10 лет) — ученики 4 «А» класса школы № 12 г. Мирного. Мальчики занимаются в музыкальной школе, увлекаются шахматами, активно участвуют в школьных, городских и районных мероприятиях. С детства любят литературу. Александр и Кервин представили на суд жюри сценическую композицию на стихотворение М. Ефимова «Он пел по-эвенски» с песенными фрагментами и музыкальным сопровождением (руководитель – Елена АРХИПОВСКАЯ).

Победителями и обладателями аудиосистемы стал коллектив чтецов «Дьулусхан» Верхневилюйского республиканского лицей-интерната М. А. Алексеева (руководитель проекта — учитель родного (якутского) языка и литературы Татьяна НИКИФОРОВА). Возраст участников – 17 лет. Ребята из села Верхневилюйск готовились к конкурсу с боевым настроем на победу. В копилке достижений юных чтецов из Верхневилюйска – 13 побед в районных и республиканских конкурсах. Победу на финале смотра-конкурса «Язык предков» им принес литературный монтаж о судьбе якутского языка: «Родной язык – прошлое, настоящее, будущее народа».

Конкурс, организованный экологическим центром АЛРОСА, входит в план обязательных социально-экологических мероприятий, утвержденных и принятых компанией.