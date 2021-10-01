В Алмазэргиэнбанке можно выгодно рефинансировать кредитную карту

В Алмазэргиэнбанке до конца октября действует специальное предложение по рефинансированию кредитных карт других банков. АЭБ временно установил пониженную ставку для всех вне зависимости от суммы и оформляемого срока.

В последнее время люди активно берут кредитные карты с большими лимитами, превышающими их ежемесячные доходы в несколько раз, и, соответственно, не успевают вернуть долг в беспроцентный период, тем самым, попадая в долговую яму. Ведь по условиям пользования кредиткой, если клиент не успевает погасить основной долг в беспроцентный период, то за весь срок использования средств начисляются проценты намного выше, чем если это было бы по потребительскому кредиту. Решить проблему можно рефинансированием кредитной карты в обычный кредит со ставкой ниже и понятным графиком платежа.

«Мы стремимся предлагать больше доступных банковских продуктов, которые могут облегчить жизнь клиенту. Наша программа рефинансирования подойдет, если размер выплат или условия кредитования перестают устраивать заемщика. В случае с кредитной картой, если основной долг не был погашен в беспроцентный период, проценты заемщику в любом случае придется заплатить. А значит будет верным минимизировать переплату. Тем более сейчас в АЭБ действуют самые выгодные условия – ставки снижены для всех, кто хочет перекредитовать долг по кредитной карте», — сообщила менеджер по продуктам Управления маркетинга и развития продуктов Алмазэргиэнбанка Яна Солдатова.

​Кроме того, оформив программу рефинансирования в республиканском банке, клиент может высвободить деньги на более нужные цели – есть возможность оформить отсрочку первого платежа до трех месяцев. При этом в этот период будет действовать льготная ставка.

Еще одним бонусом является то, что дополнительно к средствам на закрытие займа предоставляются дополнительные деньги на личные нужды – до 50% от общей суммы рефинансирования.

Узнать подробности и подать заявку онлайн можно через официальный сайт АЭБ по ссылке https://www.albank.ru/ru/credits/refinancing-credit/ либо у менеджеров в офисах.​

Бесплатная круглосуточная горячая линия банка: 8-800-100-34-22 и 8(4112)34-22-22. ​