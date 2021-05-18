В Алмазэргиэнбанке до конца мая действует скидка на «Кредит на любые цели»

Ищете кредит на неотложные нужды с самыми выгодными условиями? Алмазэргиэнбанк предлагает воспользоваться универсальным продуктом – “Кредитом на любые цели” от 10,5 % годовых.

К займу доступна сумма от 20 тыс до 3 млн рублей на срок до семи лет.

Вам не потребуется обеспечение по кредиту, комиссия за выдачу отсутствует. А если вы успеете подать заявку до 31 мая, вам будет доступен более низкий процент – для этого нужно подключить систему лояльности «СВОИ» к карте Алмазэргиэнбанка. Сделать это можно совершенно бесплатно в приложении «АЭБ Онлайн» либо через операторов горячей линии банка.

Скидку на “Кредит на любые цели” можно получить только до конца этого месяца при оформлении заявки на сайте Алмазэргиэнбанка: credit.albank.ru, в нашем мобильном приложении или в офисах банка. Если клиент получает заработную плату на счет в Алмазэргиэнбанке, то сумму до 350 тыс рублей он сможет получить онлайн, прямо в приложении “АЭБ Онлайн”.

Бесплатная круглосуточная горячая линия: 88001003422 или 8(4112)34-22-22. Сайт банка: www.albank.ru