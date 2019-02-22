В Аллаиховском улусе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

20 февраля состоялось торжественное открытие первого в 2019 году фельдшерско-акушерского пункта в с. Русское-Устье Аллаиховского района.

На торжественной церемонии присутствовали Глава Аллаиховского района Эдуард Слепцов, Глава с. Русское-Устье Сергей Портнягин, министр по развитию Арктики Александр Саввинов, руководитель департамента контроля качества Министерства здравоохранения РС(Я) Дьулустан Чичахов, главный врач Аллаиховской ЦРБ Туйаара Слепцова и другие.

Дьулустан Чичахов поздравил жителей села с открытием фельдшерско-акушерского пункта.

«Ведь комфортные условия и современное оборудование – это одна из важных составляющих качественного оказания медицинской помощи, особенно на селе».

Главный врач ЦРБ Туйаара Слепцова:

«Уважаемые жители и гости села, поздравляю Вас с открытием современного фельдшерско-акушерского пункта! Желаю, чтобы новый объект был долговечным, и с уверенностью могу сказать, что медицинская помощь на первичном этапе будет оказана профессионально».

На открытие собралось много людей которые, несомненно, рады тому факту, что сейчас они смогут получать медицинскую помощь в уютных современных условиях на новых площадях, ведь ранее действующий здесь ФАП не соответствовал современным требованиям.

Новый ФАП будет обслуживать жителей с. Русское-Устье, где проживает около 150 человек. Помимо фельдшерского приёма, здесь пациент может сдать ряд экспресс-анализов, записать ЭКГ, пройти первый этап диспансеризации, сделать прививку и многое другое. На ФАПе по графику будут проводиться плановые медицинские осмотры с участием узких специалистов, организуется прием участковых врачей — терапевта и педиатра.

Минздрав Якутии продолжает работу по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов в районах республики. В течение двух лет в Якутии запланировано строительство еще 7 фельдшерско-акушерских пунктов и 2 врачебных амбулаторий на общую сумму около 160 миллионов рублей.