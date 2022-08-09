В Аллаиховском улусе дан старт отопительному сезону

Вчера, 8 августа, Аллаиховский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» вступил в очередной осенне-зимний период. Все десять котельных филиала в поселке Чокурдах, селах: Чкалов, Нычалах, Оленегорск и Русское Устье подали тепло социальным объектам и жилищному фонду.

«В рамках ремонтной программы ГУП «ЖКХ РС (Я)» заменены два котла на объектах в поселке Чокурдах, один котел на объекте в селе Оленегорск, насосное и горелочное оборудование в нескольких котельных. В районном центре реконструированы тепловые сети протяженностью 320 пог. м и сети холодного водоснабжения на участке водовода, а также заменено свыше 200 пог. м тепловых сетей от котельных. Сформирован необходимый запас топлива», — сообщил директор Аллаиховского филиала Николай Раднаев.

Отметим, что 10 августа начнется опережающий отопительный сезон в населенных пунктах Верхоянского района, пострадавших от дождевого паводка.

С 15 августа по приказу предприятия заработают теплоисточники в Анабарском районе, с 18 – в Нижнеколымском, с 20 – в Оленекском. В течение августа поочередно запустят котельные во всех Арктических филиалах ГУП «ЖКХ РС (Я)».