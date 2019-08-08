В Аллаиховском районе Якутии начался отопительный сезон

По сообщению директора Аллаиховского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» Иннокентия Колодезникова в ночь на 8 августа в районе стартовал очередной осенне-зимний период.

Все десять теплоснабжающих объектов района были полностью готовы к запуску своевременно. В кратчайшие сроки аллаиховские коммунальщики выполнили все запланированные мероприятия в рамках ремонтной кампании.

Вчера они осуществили заполнение и опрессовку системы отопления, после чего произвели пробный запуск, а к 23:00 7 августа жилым домам и социально значимым объектам подали тепло.

Отдаленные труднодоступные села Нычалах и Чкалово обеспечены котельным топливом до открытия сезона автозимников. Необходимые объемы топлива в Чокурдахе, Оленегорске и Русском Устье имеются. В период нынешней навигации в район планируют завезти дополнительные объемы нефтяного топлива в количестве 6 тыс. тонн, проинформировали специалисты филиала.

Отметим, по графику с 15 августа отопительный период начнется в Анабарском районе, а в Булунском районе подача тепла от централизованных теплоисточников не прекращается круглый год.