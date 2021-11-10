10.11.2021
11:55
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Судебная хроника

В Аллаиховском районе блокировали сайт с нацисткой символикой

Прокуратура Аллаиховского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайт, на котором в свободном доступе размещены изображения нацистской символики (свастики).

Законодательством Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской атрибутики или символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев их использования, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.

Прокуратура Аллаиховского района направила в суд административное исковое заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации и об ограничении доступа к ней.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

Фото: ЯСИА
Источник: Марианна Рожина, старший помощник прокурора РС(Я) по взаимодействию со СМИ
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