В Аллаиховский район завезено качественное топливо

АО «Саханефтегазсбыт» является добросовестным игроком на топливном рынке Дальнего Востока, дорожит своей репутацией и стремится предлагать своим клиентам качественное топливо.

В конце прошлого года по результатам проверки Росстандарта выявлены нарушения качества топлива в ряде автозаправочных станций по стране, в том числе в Аллаиховском и Мирнинском районах.

Руководством АО «Саханефтегазсбыт» была проведена комплексная проверка данных автозаправочных станций. В ходе внутреннего расследования, а также благодаря обращениям населения на АЗС Аллаиховского района зафиксирован факт реализации некачественного топлива. Отметим, что ситуация на нефтебазе произошла еще в 2018 году.

По результатам проверки в район завезено новое, качественное топливо, выполнены мероприятия по устранению причин, способствующих порче продукции. Также приняты меры административного характера. Весной 2019 года произошла замена руководства Чокурдахской нефтебазы. По данному факту АО «Саханефтегазсбыт» последовала выплата по штрафным санкциям. Напомним, что в России ужесточены штрафы за реализацию некачественного топлива. По мнению Минпромторга, благодаря внедрению оборотных штрафов общая доля фальсифицированного топлива в стране снизилась.

По итогам проверки на автозаправочной станции в Мирнинском районе фактов реализации некачественного топлива зафиксировано не было. На данный момент АО «Саханефтегазсбыт» ведет процедуру судебных разбирательств. В конце прошлого года компания выиграла суд в первой инстанции, отстояв свою позицию. В компании не сомневаются в качестве реализуемой продукции в Мирнинском районе.

