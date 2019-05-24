В Алданском районе завелись воры-сладкоежки

В дежурную часть ОМВД России по Алданскому району Якутии поступило сообщение, о том, что около трех часов ночи была совершена кража из магазина, расположенного по ул. Ленина.

Сотрудниками полиции на месте происшествия установлено, что злоумышленники проникли в магазин через окно. Похищены продукты питания – шоколадные батончики, сигареты, соки, жвачки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение суток установили двоих подозреваемых: 18-летнего парня и 20-летнего, ранее судимого за кражу.

Похищенное полицейские обнаружили при обыске на крыше дома, где проживает 18-летний подозреваемый.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.