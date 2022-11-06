В Алданском районе зарегистрировано смертельное ДТП

06 ноября около 10 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило сообщение о том, что на 574 км ФАД А-360 «Лена» произошло дорожно-транспортное происшествие, имеются пострадавшие.

В ходе проверки информации предварительно установлено, что 41-летний водитель управляя автомобилем «Тойота Приус», двигаясь со стороны г. Алдан в сторону г. Нерюнгри при совершении обгона впереди движущегося автомобиля «Тойота Ленд Крузер», не учел дорожные и метеорологические условия, не убедился в безопасности совершаемого маневра и отсутствии встречных транспортных средств, в результате чего совершил столкновение с движущимся во встречном направлении грузовым автомобилем «FAW», от столкновения автомобиль «Тойота Приус» отбросило на движущийся в попутном направлении автомобиль «Тойота Ленд Крузер», в результате чего произошло опрокидывание.

В момент аварии водитель автомобиля «Тойота Приус» в салоне транспортного средства находился один, от полученных травм скончался на месте происшествия.

С места происшествия в медицинское учреждение г. Алдан доставлены два пассажира транспортного средства «Тойота Ленд Крузер»–женщины 43 и 55 лет, после осмотра врачом им диагностированы множественные ушибы и ссадины. Водитель не пострадал. Во время движения были пристегнуты ремнем безопасности.



В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля «Тойота Приус» имеет водительское удостоверение категории «В, В1, С,С1», стаж вождения более 20 лет. По данным ГИБДД к административной ответственности за нарушение ПДД за период 2022 года не привлекался.

Все обстоятельства и причины трагедии предстоит установить следствию.

Превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения- одни из основных причин дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последсвиями. От внимательности водителя , его адекватной оценки дорожной обстановки, разумного отношения к маневрированию зависит безопасность, жизнь и здоровье не только самого автомобилиста, но и других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, выполняя маневры убедитесь в безопасности!

Во время движения обязательно используйте ремни безопасности и детские удерживающие устройства.

Неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения позволит вам избежать дорожно-транспортных происшествий. Будьте внимательны на дороге. Берегите себя и своих близких.