В Алданском районе возможно подтопление дорог, мостов и приусадебных участков

В Алданском районе у села Чагда возможно повышение уровней воды — передает Якутия. Оперштаб.

По информации Якутского УГМС, в связи с прошедшими дождями на реке Алдан у населенного пункта Чагда отмечается резкий подъем уровня воды на 3 метров за сутки. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ожидается продолжение подъема уровней воды на 3-4 м.

На реке Алдан при значительной интенсивности осадков возможен выход воды на пониженные участки местности. Возможна угроза подтопления дорог, мостов и приусадебных участков, расположенных на берегах рек.