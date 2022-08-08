08.08.2022
14:20
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Якутия

В Алданском районе возможно подтопление дорог, мостов и приусадебных участков

В Алданском районе у села Чагда возможно повышение уровней воды — передает Якутия. Оперштаб.

По информации Якутского УГМС, в связи с прошедшими дождями на реке Алдан у населенного пункта Чагда отмечается резкий подъем уровня воды на 3 метров за сутки. В соответствии с прогнозом, в ближайшие сутки-двое ожидается продолжение подъема уровней воды на 3-4 м.

На реке Алдан при значительной интенсивности осадков возможен выход воды на пониженные участки местности. Возможна угроза подтопления дорог, мостов и приусадебных участков, расположенных на берегах рек.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://t.me/YakutiaOpershtab

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