В Алданском районе торжественно подвели итоги минувшего года

На сцене Алданского театра юного зрителя состоялся торжественный вечер, посвященный завершению Года театра в РФ, Года консолидации в РС (Я) и Года экологического благополучия в Алданском районе. Лучшие из лучших жителей района, внесшие весомый вклад и принявшие активное участие в событиях и мероприятиях этого года, получили ведомственные награды, благодарственные письма главы Алданского района, грамоты и подарки.

Одним из них для всех участников торжественной встречи стало выступление гостей из столицы Якутии: Национального театра танца РС (Я) им. С. А. Зверева – Кыыл Уола, а также музыкантов — лауреатов российских и международных конкурсов Владимира Боярского и Василены Шариной. Жителей района поздравили министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий Куприянов и заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Николай Додохов.

В своем приветственном слове глава МО «Алданский район» Северин Поздняков отметил, что главным направлением мероприятий Года театра было сохранение и популяризация лучших театральных традиций, привлечение внимания общества к духовно-культурной основе театрального искусства. Всего их состоялось 34, в том числе реализованы социально-культурные проекты. Более 10 тысяч человек приняли в них участие. Впервые Алданский район был удостоен большой чести представлять республику на проведении национального праздника ысыах в двух столицах — Москве и Санкт-Петербурге. Жители и гости Алданского района отметили юбилей золотодобывающей промышленности Якутии, на котором было продемонстрировано театрализованное представление об истории зарождения золотоносных приисков на Алдане. Между управлением культуры и искусства Алданского района и Арктическим государственным институтом культуры и искусства подписано соглашение о партнерстве. В рамках этого соглашения организовано театральное новогоднее представление для детворы Алданского района.

Именно в Год театра отпраздновал юбилей – 40-летие — Алданский театр юного зрителя. В дни празднования зрители увидели блестящий разноплановый репертуар театра, включающий совместные творческие проекты с ведущими актерами театра и кино российского уровня.

Показ спектаклей Саха Академического театра им. П. А. Ойунского в Алданском районе стал еще одним знаковым событием минувшего года. С полномасштабными гастролями в Алданский район театр прибыл после 15-летнего перерыва и был с восторгом встречен алданским зрителем.

В рамках направлений Года консолидации в республике «Якутия – наш общий дом», «Родные города и села», «Открытая власть», «Гражданская энергия» состоялось немало важных и значимых мероприятий, в числе которых фестиваль национальных культур «Вместе» праздник Дружбы Серпа и Молота, участие в разработке концепции проекта «Мы – будущее России» и др. Глава района С. Н. Поздняков отметил рост активности общественных организаций в реализации проектов, направленных на развитие района.

В целях реализации государственной политики в области защиты и сохранения особо охраняемых природных территорий местного значения, их биологического и ландшафтного разнообразия на территории Алданского района между Дирекцией биологических ресурсов и ООПТ РС (Я) и МО «Алданский район» было подписано соглашение о взаимодействии. Для патрулирования ООПТ местного значения за счет средств муниципальной программы «Охрана окружающей среды» была приобретена техника: снегоход, моторная лодка с прицепом, вездеход «Трэкол». Для модернизации системы экологического образования и просвещения для СОШ с УИОП приобретен комплект оборудования школьного экологического мониторинга. Активное участие в акциях по благоустройству и озеленению территорий района приняли коллективы организаций и предприятий, общественные организации, волонтеры и жители поселений. Одно из важнейших событий тематического года – это выпуск двух книг: книги-фотоальбома «Природы лик неповторимый» и издание «На службе у природы», которые стали итогом обобщения многолетнего опыта работы в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, выстроенной системы экологического воспитания и просвещения населения Алданского района.

— Благодарю правительство Республики Саха (Якутия), муниципальные образования, руководителей предприятий и учреждений, некоммерческие организации, волонтеров и всех жителей района за участие в проведении столь значимых мероприятий. Уверен, все добрые начинания 2019 года найдут свое продолжение в дальнейшем, — сказал глава района.

— Главной целью Года театра было приобщение жителей республики к российскому искусству, и немалое количество зрителей на протяжении 2019 года аплодировали нашим талантливым актерам и режиссерам: в прошлом году в республике посетили наши театральные постановки 235 тысяч человек, – отметил руководитель министерства культуры и духовного развития Ю. Куприянов.

— Администрацией, депутатским корпусом, руководителями промышленных предприятий и общественностью района проведена обширная плодотворная работа в области охраны природы и лесного хозяйства. Районом инициированы и выполняются все поставленные ключевые задачи в области экологии. В этот значимый день благодарю за совместную работу и вклад в священное дело охраны природы Якутии всех, кто по зову сердца пронес по жизни любовь к Золотому Алдану. Убежден, что совместными усилиями мы обеспечим экологическую безопасность Алданского района, — зачитал обращение к алданцам министра экологии Сахамина Афанасьева Н. Додохов.

— 2019 г. был ознаменован круглыми датами: 25 лет исполнилось Министерству охраны природы, 50 лет – заповедному делу в Якутии, 75 лет лесоавиаохране и 80 лет лесному хозяйству республики, — заметил в своем выступлении руководитель Алданского комитета ГЭН Владислав Колчанов. — Из 290 запланированных к Году экологического благополучия мероприятий 95 % было исполнено, в них приняли участие 14 тысяч человек! Помогли реализовать эти мероприятия главы поселений, руководители предприятий, педагоги, сотрудники учреждений культуры, библиотеки, общественные организации и граждане. Особые слова благодарности председателю районного Совета депутатов Леониду Князеву и главе района С. Н. Позднякову: финансирование программы охраны окружающей среды в 2019 году было увеличено до 6 млн руб. Это позволило приобрести спецтехнику, которая будет служить на благо нашего района.

Владислав Александрович поблагодарил также журналистов печатных СМИ и телевидения. «Весь год оперативно и наглядно показывали и рассказывали о том, как проходит Год экологии. Практически в каждом номере районной газеты «Алданский рабочий» в 2019 г. публиковались материалы экологической направленности», — сказал он.

На торжественном мероприятии, завершающем Год театра в РФ, в честь 40-летия ТЮЗа учреждению вручен сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Актеры театра юного зрителя поощрены почетными грамотами главы Алданского района. В этот день также чествовали актрису хореографа театра Изабеллу Лень, получившую приз за лучшую женскую роль Самарского фестиваля независимого кино «70/30», исполненную ею в фильме А. Ясеня «Давай спать вместе».

Одной из почетных наград, врученных на торжественном мероприятии, стали благодарственные письма за содействие в организации и активное участие в проведении Государственного национального праздника «Ысыах-2019», в рамках Года консолидации в Республике Саха (Якутия) Постоянного представителя Республики Саха (Якутия) при Президенте Российской Федерации – Первого заместителя Председателя Правительства республики Саха (Якутия) Андрея Федотова.

Знака «Отличник культуры Республики Саха (Якутия)» удостоены мастерица народно-художественных промыслов Анна Исмакова, а также Нина Чернакова, знаком «Отличник гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)» награжден председатель общественной организации по поддержке молодежи Алданского района «Все в наших руках» Ренат Хусаинов. Знак «Отличник молодежной политики Республики Саха (Якутия)» вручен члену общественной организации «Все в наших руках» Ольге Пузиковой.

Особый нагрудный знак «Доброволец Алданского района» отныне носят юные алданцы Инга Дуда, Владислав Кушлянский, Захар Курбатов, Андрей Ковалев, Иннокентий Бычков.

Грамотой Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства за эффективное сотрудничество по выявлению и пресечению экологических правонарушений в области охоты и незаконной добычи охотничьих ресурсов награжден старший участковый уполномоченный полиции майор ОМВД России по Алданскому району Николай Кирилов, за значительный вклад в области экологического образования и просвещения молодого поколения, развитие экологического движения «Зеленые пионеры» — учитель биологии школы № 4 п. Нижний Куранах Елена Черешнева, за многолетнее сотрудничество по выпуску информационного издания АКГЭН «Зеленой газеты» — коллектив газеты «Возрождение Алдана»

На праздничном вечере были переданы торжественные символы правления в России от Года театра — Году памяти и славы, в республике – от Года консолидации – Году патриотизма.

