В Алданском районе расселят самый большой объем аварийного жилья

Сегодня в Верхнем Куранахе Алданского района введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие на торжественном открытии объекта.

«Я очень рад, что программа, инициированная президентом страны Владимиром Путиным, работает уже не только в крупных городах, но уже и в небольших селах и поселках по всей территории нашей республики», — обратился к новоселам глава Якутии Айсен Николаев. Он вручил ключи от новых квартир 12 семьям.

Жилые помещения в этом доме приобретены для переселенцев из аварийного жилья в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Это уже четвёртый дом в районе, введенный в этом году. До конца года будет введено еще 16 многоквартирных домов.

«В этом году по программе мы вводим 20 жилых домов, 570 квартир», — сообщил глава Алданского района Александр Шестопалов.

В целом в Алданском районе до 2025 года будет расселено 181 233 кв. метров аварийного жилья, или 536 многоквартирных домов, где проживает 8 589 человек. Это самый большой объем аварийного фонда, который будет расселен в районах республики с 2019 по 2024 год.

Напомним, что в республике планируется до 2025 года расселить 1 млн 156 тысяч кв. метров аварийного жилья.

Генеральный директор ООО «СтройДорСервер» Василий Суховерхов передал символический ключ главе поселка Нижний Куранах Александру Усенко.