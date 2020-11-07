В Алданском районе проходит операция «Профилактика»

Специалисты Алданского пожарно-спасательного гарнизона совместно с сотрудниками органов внутренних дел проводят рейдовые мероприятия, в рамках масштабной операции «Профилактика». Сотрудники полиции проверили, в каких условиях живут граждане, а специалисты МЧС России состояние электропроводки и соблюдение требований пожарной безопасности.

«Основное внимание представителей правопорядка и МЧС России уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, а также сопутствующим факторам, в результате которых может произойти возгорание в частном жилом секторе, многоквартирных домах и прилегающих построек на их территориях», — прокомментировал Григорий Колданов, начальник Алданского пожарно-спасательного гарнизона.

С начала года на территории Алданского района зарегистрировано свыше 150 пожаров, при которых погибло два человека. С наступлением холодов увеличивается риск возникновения пожаров в жилом секторе. В ежедневном режиме специалисты ведомства проводят инструктажи о требованиях пожарной безопасности при эксплуатации: печного отопления, электронагревательных приборов и газового оборудования.

Квартиросъёмщикам и собственникам напомнили об экстренных номерах вызова пожарных подразделений через стационарную, сотовую связь и вручили наглядно-агитационные материалы. Данные мероприятия проводятся на всей территории сельских и городских поселений муниципального образования и продлятся до 15 ноября.