В Алданском районе появится новый горнолыжный комплекс🎿

Состоялось онлайн-совещание по строительству горнолыжного комплекса «Лебединое» в г. Алдан

Совещание провел заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), руководитель рабочей комиссии по строительству горнолыжного комплекса «Лебединое» Сергей Местников.

В своем выступлении министр по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Иннокентий Григорьев подчеркнул, что горнолыжный комплекс «Лебединый» помимо туристического центра притяжения имеет все шансы стать площадкой для учебно-тренировочных мероприятий спортсменов высшего спортивного мастерства за счет раннего формирования и позднего таяния снежного покрова, умеренной высоты, долгой зимы и мягкого климата. Также комплекс включает в себя все возможности для самоокупаемости, а именно: летний туризм, зимний туризм и горнолыжный отдых.

«На данном этапе проведено зонирование на блоки по видам деятельности, что позволит более адресно сформировать центры ответственности за те, или иные виды работ при подготовке технического задания на проектирование горнолыжного комплекса», — сказал Иннокентий Юрьевич.

Куратором проекта является технический делегат Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Ипатов, генеральный директор ООО «Альп-Проект» и ООО «Сноупром».

Также на повестке дня рассматривался вопрос о создании кластера по зимним видам спорта на территории г. Алдан. Это придаст импульс в развитии и популяризации зимних видов спорта, и в будущем позволит Алдану стать площадкой для крупных спортивных мероприятий за счет уникального географического расположения.

Кроме этого участники совещания обсудили программу комплексного развития республиканской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжному спорту, основными направлениями которого являются укрепление материально-технической базы; повышение уровня профессиональной квалификации тренерского состава и судейского корпуса; укрепление материально-технической базы дальнейшая реализация программы подготовки спортивного резерва для сборных команд Республики Саха (Якутия) и достижение спортсменами Якутии передовых позиций в официальных спортивных соревнованиях, международного уровня.