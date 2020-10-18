В Якутии ЧП: в одной школе погибли два педагога

Школу с углубленным изучением отдельных предметов и СОШ №5 поселка Ленинский Алданского района республики закрыли на карантин из-за коронавирусной инфекции, передает телеканал «Якутия 24». Об этом сообщил глава района Северин Поздняков в ходе прямого эфира в социальных сетях.

«Школа с УИОП закрыта на карантин, там есть заболевшие учителя и погибли два педагога. По каждому случаю смертельного исхода от COVID-19 будет проводиться проверка для того, чтобы не допустить такие случаи в будущем. Поэтому школа закрыта», – сказал он.

Также работу приостановила СОШ №5 поселка Ленинский и отдельные классы в школах района. Работники подведомственных учреждений, за исключением школ и детских садов, переведены на удаленный формат работы или сокращены до 50% количества сотрудников. По информации Позднякова, карантин на территории района вводить не планируется.

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