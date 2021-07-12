12.07.2021
13:22
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Происшествия

В Алданском районе отравились золотодобытчики

SakhaLife.ru.

         Прокуратура Алданского района с привлечением специалистов территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Алданском районе организовала выездную проверку по информации о пищевом отравлении работников на одном из участков золотодобывающего предприятия.

         Данные о количестве работников с признаками отравления уточняются. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания работников, требований иных норм закона.

         По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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