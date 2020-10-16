В Алданском районе открыта SMART-лаборатория

Открытие современной SMART-лаборатории состоялось сегодня в центральной районной библиотеке им. Н. А. Некрасова. В 2020 году в результате проведенного отбора на предоставление и распределение субсидий на создание модельных общедоступных муниципальных библиотек Якутии в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» и заключения соглашения Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) с администрацией МО «Алданский район», библиотека им. Некрасова получила из республиканского бюджета денежные средства в размере 1 300 000 рублей и софинансирование из местного бюджета.

В «некрасовке» проведена частичная модернизация компьютерного оборудования, для Smart-лаборатории приобретены ларт-конструкторы, 3D-принтер, 3D-ручки. Впервые на базе библиотеки будет апробирована программа по развитию логического и творческого мышления с помощью 3D-моделирования и робототехники, а также пользователи смогут освоить здесь азы графического дизайна.

В рамках проекта также приобретено оборудование для студии звукозаписи. С его помощью библиотекари планируют создавать аудиокниги с привлечением творческих сил Алданского района – артистов, звукооператоров, режиссеров. Такие книги будут подспорьем в первую очередь для пользователей с ограничениями по зрению. Также создание аудиокниг будет способствовать популяризации и продвижению лучших произведений самодеятельных авторов Алданского района.

«Модернизация и цифровизация в сфере культуры становится необходимым условием для создания качественно новой модели муниципальной библиотеки, — отметила директор МУК АР «МЦРБ им. Н. А. Некрасова Наталья РЕЧИСТЕР. — VR-шлемы, экшн-камеры, графические планшеты уже стали неотъемлемой частью современных библиотек. В режиме виртуальной реальности можно «улететь» в космос, посетить подводные миры и музеи мира, столицы государств», — рассказала она, демонстрируя возможности обновленной VR-комнаты.

Сенсорный киоск, расположившийся в фойе, а также интерактивный стол, размещенный на втором этаже, призваны обеспечить доступ пользователей к электронным фондам библиотеки, тематическим коллекциям электронной библиотеки, справочной, образовательной и другой значимой информации. С помощью интерактивного экрана можно наглядно и в более привычном для юных пользователей формате проводить экскурсии. К примеру, специальная программа поможет получить исчерпывающую информацию о государственной символике нашей страны в разные исторические периоды. А для самых маленьких установлена программа, позволяющая с увлечением познавать окружающий мир.

После модернизации работа по краеведческому направлению перейдет на совершенно новый уровень, уверены в библиотеке. Уже сейчас в библиотеке ведется оцифровка коллекций редких и ценных краеведческих документов, имеющих библиографическую и культурную ценность для района, организован доступ к полным текстам книжных и периодических краеведческих изданий для удаленных пользователей через краеведческий портал и электронную библиотеку «некрасовки».

Оценить новшества на состоявшейся сегодня презентации смогли представители муниципальной власти, партнеры библиотеки — общественники, коллеги по культурному цеху, журналисты. Впрочем, здесь уже есть те, кто готов ее осваивать на практике: в рамках социального партнерства в современной лаборатории организуются факультативные занятия для студентов Алданского политехникума. Основы работы с 3D-инструментами здесь смогут изучить все желающие, причем абсолютно бесплатно.

Сотрудники «некрасовки» надеются, что модернизация библиотеки, создание и использование цифровых информационных ресурсов обеспечит активное вовлечение в целевую аудиторию учреждения молодого поколения. Напомним также, что в 2021 году библиотеку в рамках реализации нацпроекта «Культура» ждет полная «перезагрузка».