В Алданском районе опрокинулся микроавтобус с пассажирами

5 октября около 20 ч. 40 м. в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району поступило телефонное сообщение о том, что на 930-м километре федеральной автодороги «Лена» произошло дорожно-транспортное происшествие. По факту сообщения предварительно установлено, что водитель 1983 г. р., управляя автомобилем ТОЙОТА ХАЙС, следуя из г. Благовещенск в г. Якутск, не справился с управлением автомобиля, и, в результате неверной оценки дорожных условий, допустил съезд в кювет и опрокидывание транспортного средства.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились 11 пассажиров, 6 из них получили травмы. Пострадавшие были доставлены в Мегино- Кангаласскую ЦРБ с. Майя попутным транспортом. Детей среди пострадавших нет.

Среди пассажиров находились трое граждан КНР, которые оказались в числе травмированных.

Стаж водителя составляет более 14 лет, время за рулем – около 5 часов: утром микроавтобус прибыл в Алдан, где водитель, с его слов, отдыхал до 15 часов. Мужчина на регулярной основе занимается перевозкой пассажиров, необходимые документы на осуществление такой деятельности имеются, в машине установлен тахограф. Проверка по базам данных показала, что за минувший год водитель 6 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Проведенное освидетельствования показало, что водитель трезв.

ДТП произошло на прямом участке дороги с щебеночно-грунтовым покрытием, шел снег и на проезжей части образовался снежный накат.

Госавтоинспекция напоминает: в сложных дорожных условиях водитель должен выбирать оптимальную скорость с учетом состояния дорожного полотна, наличия осадков, освещенности и видимости. Все эти факторы следует учитывать при маневрировании, перестроении, проезде поворотов, спусков и подъемов.

Пассажиры и водитель транспортного средства должны быть пристегнуты ремнями безопасности.