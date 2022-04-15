В Алданском районе начались трехдневные досрочные выборы главы

Всего выдвинулись и зарегистрированы четыре кандидата от политических партий

Сегодня, 15 апреля, начинается трехдневное голосование на досрочных выборах главы муниципального образования «Алданский район» Якутии. По информации председателя ИКМР Виктории Мизиной, ровно в 8.00 утра все 28 избирательных участков открылись для голосования. Всего выдвинулись и зарегистрированы четыре кандидата от политических партий, сообщает ЦИК республики.

Напомним, что досрочные выборы назначены решением Алданского районного Совета депутатов от 20 января 2022 года. Решение о проведении голосования на досрочных выборах главы муниципального образования «Алданский район» в течение трех дней подряд — 15, 16, 17 апреля 2022 года — принято ИКМО «Алданский район» 26 января 2022 года.

Организует выборы ИКМО «Алданский район», полномочия которой возложены на Алданскую территориальную избирательную комиссию.

Численность избирателей, включенных в списки избирателей на территории Алданского района составляет 28663 избирателя.

С 27 марта 2022 года началось досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся в труднодоступных и отдаленных местностях. Всего досрочно проголосовали 40 избирателей, или 0.14% избирателей от общего числа, в 4-х отдаленных местностях.

На территории муниципального образования образовано 28 избирательных участков.

Всего выдвинулись и зарегистрированы четыре кандидата от политических партий:

— Евдокимов Ярослав Олегович, выдвинут региональным отделением в Республике Саха (Якутия) Политической партии «Гражданская Платформа»;

— Стецов Игорь Владимирович, выдвинут Якутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;

— Шестопалов Александр Викторович, выдвинут Алданским местным отделением Якутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— Шкулепо Константин Анатольевич, выдвинут региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Республике Саха (Якутия).

На избирательных участках находятся наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты Якутии. Все участники избирательного процесса обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты, все меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований исполняются.