В Алданском районе можно постепенно снимать ограничения

С учётом улучшения эпидемиологической ситуации в Алданском районе нужно постепенно снимать ограничительные меры и возвращаться к обычной жизни. Такую задачу на ближайшую перспективу поставил глава Якутии Айсен Николаев, проводя 10 февраля в Алдане заседание оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Глава республики положительно отозвался о работе местного оперативного штаба. «В период пандемии коронавируса в Алданском районе проведена большая работа», – подчеркнул он и выразил благодарность медикам, работникам Роспотребнадзора, волонтёрам.

И.о. главы Алданского района Игорь Сахно сообщил, что на 10 февраля выявлен 1181 больной ковидом, из них 15 человек лечатся в инфекционном отделении больницы. По словам и.о. главы, в районе реализуется весь спектр мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. В данное время запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Из резервного фонда района за два года пандемии выделено 3 млн рублей на приобретение реагентов для выявления антигена COVID-19 методом ИХА, средств индивидуальной защиты, медицинского кислорода.

Алданская центральная районная больница заключила соглашение со всеми недропользователями, работающими на территории района, и вместе с Минпромгеологии республики отслеживает приезды вахт, оказывает необходимую медицинскую помощь. На предприятиях в местах отдыха и питания транслируются социальные ролики о необходимости вакцинации, соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Благодаря принимаемым мерам инцидентов с массовым заражением не зафиксировано.

Амбулаторное звено в районе готово принять большое количество заболевших, при необходимости будут развёрнуты амбулаторные центры на свободных площадях спортивных и культурных учреждений. Ведётся постоянный мониторинг по наличию противовирусных препаратов и антибиотиков в аптечной сети. Поставка медикаментов в крупные сети осуществляется не реже двух раз в неделю, в отдалённые населённые пункты – по заявкам фельдшеров ФАПов и врачебных амбулаторий. Социальные учреждения с посуточным пребыванием людей находятся на режиме изоляции со сменой персонала через 21 день. В энергоснабжающих организациях имеется резервный персонал для замены в случае заболевания сотрудников.

Для помощи пожилым и гражданам, находящимся на изоляции, мобилизован 101 доброволец, из которых постоянно задействованы 35 волонтёров и 9 автоволонтёров. Проводятся дезинфекции в образовательных учреждениях, общественных зданиях, торговых предприятиях, в учреждениях сферы бытовых услуг.

Проводимая работа даёт результаты. Растёт количество выздоравливающих. По данным главного врача Алданской ЦРБ Оксаны Носихиной вчера выписан 81 человек.

Снижается количество болеющих детей. Дети составляют 2,2% от общего количества болеющих коронавирусом, что меньше среднереспубликанских показателей. С учётом снижения количества вновь заболевших детей обсуждена возможность выхода детей на очное обучение в школах.

Глава поручил усилить темпы ревакцинации, особенно среди работников промышленных предприятий. Если Алданский район находится лидерах по вакцинации, то этого нельзя сказать по ревакцинации. Между тем, в срок сделанная ревакцинация является действенным способом защиты от новой коронавирусной инфекции.

Также особое внимание Глава поручил обратить на наличие лекарственных препаратов в аптечных сетях, своевременное наполнение сетей медикаментами, а также на наличие тестов на новую коронавирусную инфекцию.