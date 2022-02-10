В Алданском районе готовится к открытию горнолыжная трасса

В Алданском районе, в местности неподалёку от посёлка Лебединый, обустроена горнолыжная трасса протяжённостью 650 метров. Готовность объекта к открытию, которое запланировано на конец февраля, проверил глава республики Айсен Николаев.

«Объект имеет серьёзное значение для развития массового и профессионального спорта, а также для повышения туристической привлекательности района. Убеждён, что открытие новой горнолыжной трассы выведет развитие лыжного спорта в республике на новый уровень», — поделился Айсен Николаев.

В обустройстве склона и горнолыжных трасс активное участие приняли компании-недропользователи, ведущие свою деятельность на территории Алданского района. Силами компаний «Селигдар» и «Полюс Алдан» были проведены работы по раскорчёвке, выравниванию и профилированию рельефа горнолыжного спуска, обустройству горнолыжной трассы.

В прошлом году здесь были смонтированы и установлены подъёмники и осветительное оборудование. В дальнейшем планируется разработка мастер-плана по комплексному развитию территории горнолыжной трассы с общей площадью свыше 52 тысяч квадратных метров с учётом размещения инфраструктурных объектов: пунктов проката лыж, кафе, фуд-кортов.

Официальное открытие горнолыжной трассы состоится 26 февраля.