В Алданском пожарно-спасательном гарнизоне прошли учения на новом объекте

С поступления сообщения в малочисленную пожарную часть №6 об условном возгорании в помещении игровой комнаты, начались пожарно-тактические учения в новом здании Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Сардана». По повышенному номеру вызова к учениям привлечены силы и средства Алданского пожарно-спасательного гарнизона. Пожары на таких объектах характеризуются наличием массового пребывания детей различного возраста и наличием пожарной нагрузки, что в дальнейшем приводит к интенсивному горению и быстрому распространению пожара.

Основная цель учений – это отработка практических навыков и развитие тактического мышление начальствующего и личного состава подразделения. На учениях объединяются в единый комплекс знания и практические навыки огнеборцев, приобретенные в процессе профессиональной подготовки. Основными задачами учений на данном объекте являлось эвакуация детей из здания и размещение их на случай низких температур окружающей среды, отработка различных способов спасания, самоспасания и приёмов ликвидации горения. К моменту прибытия огнеборцев, площадь условного пожара составляла 170 кв.м., со слов администрации объекта и обслуживающего персонала люди из здания эвакуированы.

«В целом все задачи были реализованы на высоком уровне, эвакуация прошла в соответствии с временными рамками, отработаны способы спасения при помощи звеньев газодымозащитной службы, решены ряд вопросов по размещению людей в зимнее время года, и помогло свести время ликвидации условного возгорания к минимуму» — отметил Кареев Антон, руководитель учений — временно исполняющий обязанности заместителя начальника службы пожаротушения.