В Алданский район прибыли парашютисты-пожарные

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны спустились на шнурах с вертолета Ми-8 МТВ-1 к месту лесного пожара и оперативно приступили к локализации возникших очагов в Алданском районе. Об этом сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Для прокладки минерализованных полос взpывным способом для тушения пожара в горной местности Алданского района Якутии были доставлены парашютисты-пожарные на специальном вертолете Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью действия.

Площадь лесного пожара, пройденная огнем, составляет 150 га. От проложенных минерализованных полос команда взрывников проведет встречный контролируемый отжиг. Для контроля за ситуацией с воздуха группы пожаротушения используют беспилотные летательные аппараты.