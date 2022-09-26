В Алдане завершили первый этап строительства современного эко-парка

В городе Алдан строят современный эко-парк «Орто-Сала», проект которого признали лучшим на всероссийском конкурсе городской среды. На первый этап проекта город получил порядка 26 млн рублей из федерального бюджета. В этом году дополнительно 85 млн рублей. На эти средства в эко-парке будут построены павильоны, пирсы, амфитеатр, мангальные зоны.

«Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств напрямую влияет на повышение качества жизни. Важно, что в проект вовлечены населённые пункты по всей нашей республике», – отмечал ранее глава Якутии Айсен Николаев.

Первый этап проекта уже реализован. На территории парка смонтировали два пешеходных моста, асфальтировали круговую дорогу, построили детскую и спортивную площадки, установили фонари и скамейки.

По проекту у парка есть фирменный стиль – логотип и брендбук, которые отражают специфику золотодобывающей отрасли города. Например, установлены игровые комплексы, имитирующее экскаватор и лоток для промывки золота.

«Мы очень рады, что наконец-то победили и проект будет полностью реализован. Уже сейчас многие предприниматели готовы зайти в парк для организации своей деятельности. Весной здесь запустят точки продажи кофе и пункты проката», — поделилась главный архитектор города Алдан Елена Леонова.

Территория парка в долине реки Орто-Сала является одним из самых красивых и живописных мест в городе. Это единственное водное пространство в черте города: летом здесь любят гулять, приходят на пикники, проводят фотосессии, рыбачат и катаются на лодке; зимой парк служит транзитной зоной для жителей и гостей Дражного района. Также участок территории используют как рекреационную зону жильцы соседних домов и студенты медицинского колледжа.

Проект реализуется по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

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