В Алдане завершилась X олимпиада для будущих железнодорожников

23 и 24 марта в городе Алдане проходила X предметная олимпиада на целевые места в Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС), организованная Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» совместно с министерством образования и науки РС(Я) и Дальневосточным государственным университетом путей сообщения.

С каждым годом география участников олимпиады расширяется — на юбилейную олимпиаду приехали 34 выпускника из Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Таттинского, Амгинского улусов, а так же из Нерюнгринского и Алданского районов.

Мероприятие проходило на базе ГБУ РС (Я) «Республиканская спортивная школа Олимпийского резерва по лыжному спорту», там же проживали дети и взрослые, которые их сопровождали.

Открыл интеллектуальное соревнование и пожелал высоких показателей главный ревизор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Бугера Александр Васильевич. С напутствием и пожеланиями успешной олимпиады ребят приветствовали доцент кафедры физики и теоретической механики Дальневосточного государственного университета путей сообщения Елена Антонычева, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования Департамента образования по Алданскому району Светлана Егорова. Дала старт олимпиаде инженер по подготовке кадров Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Надежда Иванова.

От министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) в работе олимпиады приняла участие Сардана Белолюбская, начальник отдела сопровождения целевой подготовки.

Участники олимпиады прошли испытания по математике, физике и информатике, так как знание этих предметов является основным критерием отбора при поступлении в ДВГУПС.

34 ученика разных школ, гимназий и лицеев республики сошлись в первом поединке по математике – «Царице наук». Силы во второй и третьей дисциплинах разделились – физику сдавали 24 человека, а информатику 20.

Правильность и качество выполнения работ оценивала доцент кафедры «Физика и теоретическая механика» Дальневосточного государственного университета путей сообщения Елена Альбертовна Антонычева.

По результатам олимпиады 11 человек рекомендованы к поступлению в железнодорожный ВУЗ. Для поступления в ДВГУПС им нужно сдать ЕГЭ и летом с документами обратиться в Республиканскую приемную комиссию. Всю информацию о правилах поступления можно найти на сайте Министерства образования и науки РС (Я).

Хочется отметить ребят, которые набрали наибольшее количество баллов и показали лучшие результаты по двум предметам. Это Евгений Миронов из СОШ №1 г. Алдана, Никита Муратов из Гимназии г. Алдана, Данил Васильев, Владимир Шушлебин и Максим Зарышнюк из Информационно-технического лицея №24 г. Нерюнгри, Иустин Кулачиков из Таттинского лицея им. А.Е. Мординова.

Кроме серьезных состязаний, для участников олимпиады Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» были организованы экскурсии. Обзорная автобусная прогулка познакомила их с достопримечательностями города «Трудовой доблести», на станции Алдан ребята узнали о тонкостях профессий составителя поезда, дежурного по станции, билетного кассира. Об этом и много другом поведал начальник станции Антон Магдич.

В локомотивном депо от инженера-технолога Максима Егорова ребята узнали, как проводится ремонт и техническое обслуживание локомотивов. Максим Олегович показал составляющие тепловоза, и ребята искренне заинтересовались профессией машиниста.

Подобные экскурсии дают возможность воочию увидеть работу специалистов и ощутить, чем живет и дышит железная дорога, помогают будущим выпускникам в выборе будущей профессии.

Для участников олимпиады Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» созданы все условия для комфортного пребывания. Проезд детей и сопровождающих, их проживание и питание осуществлялись за счет средств АО «АК «ЖДЯ». Все гости уютно разместились на все дни олимпиады в Республиканской спортивной школе Олимпийского резерва по лыжному спорту, где были обеспечены трехразовым питанием.

Следует отметить, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» уже более 20 лет совместно с региональными министерствами — транспорта и дорожного хозяйства, образования и науки — проводят последовательную и целенаправленную работу по подготовке кадров из числа местной молодежи для строительства и эксплуатации железной дороги в РС (Я). С 2012 года по инициативе генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василия Владимировича Шимохина, которая была поддержана министерством образования и науки Республики Саха (Якутия), в городе Алдане начала проводится предметная олимпиада на целевые места в ДВГУПС. Эта работа дает свои плоды, ведь выпускники получают отличную возможность бесплатного обучения, гарантию трудоустройства по полученной им профессии, которая становится хорошим заделом для будущего карьерного роста.