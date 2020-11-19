19.11.2020
14:25
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Спорт

В Алдане завершается масштабная реконструкция спорткомплекса «Энергетик»

Набирает обороты завершающий этап масштабной реконструкции  спорткомплекса «Энергетик», после которой он станет популярным многофункциональным центром для активного отдыха, оздоровления и занятий спортом взрослых и детей.

На государственном уровне принимаются меры, направленные на обеспечение оптимальных условий для формировании всеобъемлющей культуры здорового образа жизни среди населения республики. Приняты и успешно реализуются целевые программы финансирования  развития физической культуры и спорта. 

Средства на реконструкцию бассейна СК «Энергетик»  были выделены по линии государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014 — 2017 годы».

Спортивный комплекс «Энергетик» – один из самых больших многопрофильных спортивных объектов в городе Алдане. Учреждение состоит из нескольких спортивных сооружений – в одном здании расположен бассейн, во втором – крытый спортивный зал, а рядом — современная спортивная площадка с двумя игровыми полями и линейкой уличных тренажёров для занятий по общефизической подготовке. Немаловажно, что в шаговой доступности от спорткомплекса расположена автобусная остановка.

Два года велась интенсивная подготовка проектной части, документации экономического и технического обоснования. 

С 2016 года начались фасадные и кровельные работы. Параллельно было демонтировано старое оборудование, проведена перепланировка внутренних помещений. 

В июне этого года осуществлён монтаж новой современной приточно-вытяжной вентиляции и системы теплоснабжения. В новой системе установлен современный модуль рекуперации тепла. Рекуператор за счет передачи части тепла от вытяжного воздуха приточному позволит обеспечить экономию электроэнергии до 30 %, а это немало для бюджетного учреждения.

На встрече с представителями средств массовой информации исполняющий обязанности директора СК «Энергетик» Сергей Мигунов выразил уверенность, что открытие бассейна пройдёт в установленные сроки.

«Большая работа была проделана  для создания всех необходимых технических условий. Проведён демонтаж узла ввода тепловых сетей. Полностью  перепроектирована система водоподготовки с заменой труб и установкой  основного оборудования, — отметил  руководитель производственных работ ООО «Строительная Компания «Сахастрой-2002» Владимир Бобак, — проведено восстановление и зачистка бетонной плавательной чаши, нанесение гидроизоляционного покрытия 25-метрового бассейна на три дорожки. Уже ведутся отделочные работы  раздевалок с душевыми, сауны, тренерских и специализированных помещений для спортивного оборудования и инвентаря».

Министерством по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) принято решение о реорганизации спорткомплекса «Энергетик» и передаче после реконструкции в Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва по лыжному спорту.

«На данном этапе по целевой госпрограмме на реконструкцию и приобретение специального оборудования освоено более 100 млн. рублей. Работа по привлечению средств на развитие детского и массового спорта у нас в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва намечена очень серьезная, и мы ее будем продолжать, — выразил уверенность директор РСШОР Максим Скупой, — перед нами стоят задачи  привести все существующие спортивные объекты в порядок и построить новые площадки. Спорта будет больше!»

Фото: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «РСШОР по лыжному спорту».
Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «РСШОР по лыжному спорту»
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