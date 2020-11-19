В Алдане завершается масштабная реконструкция спорткомплекса «Энергетик»

Набирает обороты завершающий этап масштабной реконструкции спорткомплекса «Энергетик», после которой он станет популярным многофункциональным центром для активного отдыха, оздоровления и занятий спортом взрослых и детей.

На государственном уровне принимаются меры, направленные на обеспечение оптимальных условий для формировании всеобъемлющей культуры здорового образа жизни среди населения республики. Приняты и успешно реализуются целевые программы финансирования развития физической культуры и спорта.

Средства на реконструкцию бассейна СК «Энергетик» были выделены по линии государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия) на 2014 — 2017 годы».

Спортивный комплекс «Энергетик» – один из самых больших многопрофильных спортивных объектов в городе Алдане. Учреждение состоит из нескольких спортивных сооружений – в одном здании расположен бассейн, во втором – крытый спортивный зал, а рядом — современная спортивная площадка с двумя игровыми полями и линейкой уличных тренажёров для занятий по общефизической подготовке. Немаловажно, что в шаговой доступности от спорткомплекса расположена автобусная остановка.

Два года велась интенсивная подготовка проектной части, документации экономического и технического обоснования.

С 2016 года начались фасадные и кровельные работы. Параллельно было демонтировано старое оборудование, проведена перепланировка внутренних помещений.

В июне этого года осуществлён монтаж новой современной приточно-вытяжной вентиляции и системы теплоснабжения. В новой системе установлен современный модуль рекуперации тепла. Рекуператор за счет передачи части тепла от вытяжного воздуха приточному позволит обеспечить экономию электроэнергии до 30 %, а это немало для бюджетного учреждения.

На встрече с представителями средств массовой информации исполняющий обязанности директора СК «Энергетик» Сергей Мигунов выразил уверенность, что открытие бассейна пройдёт в установленные сроки.

«Большая работа была проделана для создания всех необходимых технических условий. Проведён демонтаж узла ввода тепловых сетей. Полностью перепроектирована система водоподготовки с заменой труб и установкой основного оборудования, — отметил руководитель производственных работ ООО «Строительная Компания «Сахастрой-2002» Владимир Бобак, — проведено восстановление и зачистка бетонной плавательной чаши, нанесение гидроизоляционного покрытия 25-метрового бассейна на три дорожки. Уже ведутся отделочные работы раздевалок с душевыми, сауны, тренерских и специализированных помещений для спортивного оборудования и инвентаря».

Министерством по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) принято решение о реорганизации спорткомплекса «Энергетик» и передаче после реконструкции в Республиканскую спортивную школу олимпийского резерва по лыжному спорту.