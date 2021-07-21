В Алдане вынесен приговор по уголовному делу о краже с банковского счета 190 тыс. руб.

Прокуратура Алданского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего жителя г. Иркутска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

В суде установлено, что подсудимый, в феврале 2021 года находясь в одной из гостиниц г. Алдан похитил банковскую карту, принадлежащую его соседу по комнате, после чего в ближайшем банкомате снял с нее денежные средства на общую сумму 190 000 рублей.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Установлен сотрудниками уголовного розыска на территории другого района республики и доставлен для проведения следственных действий в г. Алдан, где вину в совершенном преступлении признал. Ущерб, причиненный потерпевшему в ходе следствия возмещен в полном объеме.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд, с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 2 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.